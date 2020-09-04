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Петкович: Україна продемонструвала, чому в неї такі блискучі результати

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Владимир Петкович прокоментував поразку від збірної України
Петкович: Україна продемонструвала, чому в неї такі блискучі результати
#Швейцарія, #Україна

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної Швейцарії Владимир Петкович назвав причини поразки від національної команди України.

Про це розповів сам швейцарський спеціаліст.

"Хочу привітати збірну України з перемогою. Утім, я дуже задоволений грою своєї команди. Особливо в першому таймі. Ми добре зреагували на пропущений м'яч і зуміли відігратися ще до перерви.

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Але якась поспішність біля воріт суперника завадила нам розвинути успіх. Збірна України наявно продемонструвала сьогодні, чому в неї останнім часом такі блискучі результати", - розповів Петкович.

Нагадаємо, збірна України здолала Швейцарію у Лізі націй.

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