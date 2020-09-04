Зінченко: Ставлю всі свої нові зуби, що бив по воротам

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко зізнався, що бив по воротах в епізоді з другим голом у ворота Швейцарії.

Про це розповів сам футболіст.

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"Реабілітація за провал? А що у мене був провальний перший тайм? Може я чогось не знаю. Були помилки, як і у будь-якого гравця. Суперник створив нам безліч проблем. Ми хотіли нав'язати свою гру, але швейцарці постійно були у нас на нозі, тому були втрати та обрізки.

Зараз я можу зізнатися, що в першому голі за Сіті я подавав, але зараз ставлю всі свої нові зуби, що бив по воротам", - сказав Зінченко.