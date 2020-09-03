АЗ підписав центрального захисника перед матчем з Динамо

Джерело - sport.ua.
Нідерландський АЗ підписав контракт з центральним захисником Тімо Летсхертом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
27-річний футболіст перейшов до клубу з Алкмара на правах вільного агента.
Попередній сезон Летсхерт провів в Гамбурзі, за який відіграв у другому за престижем дивізіоні Німеччини 24 матчі, забив 2 голи. Раніше Тімо захищав кольори Гронінгена, Роди, Утрехта і Сассуоло.
Нагадаємо, АЗ - майбутній суперник київського Динамо у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів.
Раніше АЗ зіграв внічию з Гентом у контрольному матчі.