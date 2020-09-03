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АЗ підписав центрального захисника перед матчем з Динамо

Вчора 23:57 418 0
Клуб з Нідерландів підсилився Летсхертом
АЗ підписав центрального захисника перед матчем з Динамо
#АЗ

Джерело - sport.ua.

Нідерландський АЗ підписав контракт з центральним захисником Тімо Летсхертом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

27-річний футболіст перейшов до клубу з Алкмара на правах вільного агента.

Попередній сезон Летсхерт провів в Гамбурзі, за який відіграв у другому за престижем дивізіоні Німеччини 24 матчі, забив 2 голи. Раніше Тімо захищав кольори Гронінгена, Роди, Утрехта і Сассуоло.

Нагадаємо, АЗ - майбутній суперник київського Динамо у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів.

Раніше АЗ зіграв внічию з Гентом у контрольному матчі.

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