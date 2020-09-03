Один з членів чеської делегації дав позитивний результат на коронавірус

Принциповий матч Словаччини і Чехії в Лізі націй, який повинен був відбутися 4 вересня, перебуває під загрозою зриву.

Про це повідомляє Sky Sports.

Річ у тому, що один з членів чеської делегації дав позитивний результат при тестуванні на COVID-19. Ім'я хворого не називається, але він був негайно поміщений на карантин.

Чехи були змушені повторно протестувати всю свою команду на коронавірус. Команда, яку тренує Ярослав Шілхави, відклала свій від'їзд до Братислави напередодні п'ятничного матчу Ліги націй зі Словаччиною.

Сьогодні, 3 вересня, збірна України зіграє стартовий поєдинок Ліги Націй-2020/21 проти команди Швейцарії.