АЗ втратив одного з захисників напередодні матчу з Динамо

Ауеян відправлений в оренду

Джерело - Чемпіон.

Нідерландський АЗ відправив в оренду до Удінезе захисника Томаса Ауеяна.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Орендна угода, за офіційними даними, розрахована до літа 2021-го року. За італійцями також залишається право викупу.

Ауеян - 23-річний захисник, який має досвід гри за молодіжну збірну Нідерландів. У минулому сезоні за АЗ відіграв 19 матчів, в яких зробив три результативні дії (1+2).

Відзначимо, що 15-го вересня АЗ зіграє проти Динамо у кваліфікації Ліги Чемпіонів.

Нагадаємо, Динамо віддало Корзуна у солігорський Шахтар.