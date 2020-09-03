АЗ втратив одного з захисників напередодні матчу з Динамо

Джерело - Чемпіон.
Нідерландський АЗ відправив в оренду до Удінезе захисника Томаса Ауеяна.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Орендна угода, за офіційними даними, розрахована до літа 2021-го року. За італійцями також залишається право викупу.
Welcome @ThomasOuwejan 🇳🇱#ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/wqf6sb0I0G— Udinese Calcio (@Udinese_1896) September 3, 2020
Ауеян - 23-річний захисник, який має досвід гри за молодіжну збірну Нідерландів. У минулому сезоні за АЗ відіграв 19 матчів, в яких зробив три результативні дії (1+2).
Відзначимо, що 15-го вересня АЗ зіграє проти Динамо у кваліфікації Ліги Чемпіонів.
Нагадаємо, Динамо віддало Корзуна у солігорський Шахтар.