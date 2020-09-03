Циганик розповів, чому закрили програму Профутбол

Економічна ситуація в країні є причиною зникнення з українського телебачення програми Профутбол.

Про це заявив телеведучий Ігор Циганик.

"Офіційна причина - економічна ситуація в країні. Всі проекти повинні бути економічно виправдані. На даному етапі Профутбол не був на такому рівні, щоб приносити якісь доходи. Тому програму закрили, а весь штат департаменту спортивних проектів звільнили

Зараз керівництво вимагає економічного виправдання всіх проектів на телеканалах. Вони повинні мати позитивне сальдо.