Циганик розповів, чому закрили програму Профутбол

Джерело - Tribuna.com.
Економічна ситуація в країні є причиною зникнення з українського телебачення програми Профутбол.
Про це заявив телеведучий Ігор Циганик.
"Офіційна причина - економічна ситуація в країні. Всі проекти повинні бути економічно виправдані. На даному етапі Профутбол не був на такому рівні, щоб приносити якісь доходи. Тому програму закрили, а весь штат департаменту спортивних проектів звільнили
Зараз керівництво вимагає економічного виправдання всіх проектів на телеканалах. Вони повинні мати позитивне сальдо.
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Через пандемію ринок реклами впав - на дуже багато відсотків у порівнянні з минулим роком. Тобто зараз заробити на ній важко, а це було єдине поповнення для бюджету. Тому ситуація складна.
Що я особисто планую робити далі? Я не розглядав ніяких пропозицій. Готувався до нового сезону ПроФутбол. Подивимося, що буде далі", - сказав Циганик.