Модрич: Перехід Мессі буде величезною втратою для Ла-Ліги

Відхід Ліонеля Мессі з Барселони суттєво вплине на престиж іспанського чемпіонату.

Про це заявив півзахисник Реала Лука Модрич.

"Це була б величезна втрата. Така ж, як коли пішов Кріштіану. Але не можна думати про минуле. Це футбол, і все.

Якщо це станеться, це буде величезна втрата для престижу Ла-Ліги. Але ми повинні рухатися вперед. Інші гравці стануть зірками.

Коли Роналду пішов, сталося те ж саме, життя Реала продовжилося без нього, і те ж саме буде і з Барселоною і Ла-Лігою без Мессі", - сказав Модрич.