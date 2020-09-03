Три матчі стартового туру Першої ліги відбудуться з глядачами

Після Краматорська і Херсона – тепер і Харків

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 та Харківська обласна державна адміністрація отримали дозвіл на проведення матчу з глядачами із заповненням до 10% потужності стадіону та обов'язковим дотримання всіх стандартів медичного протоколу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Квитки з’являться о 15-16 годині, продаватимуться лише онлайн на офіційному сайті та на сайті з продажу інтернет-квитків.

Водночас у клубі закликають вболівальників дотримуватися вимог медичного протоколу, зокрема обов’язкового маскового режиму.

Матч 1 туру Першої ліги Металіст 1925 - Нива Тернопіль відбудеться у суботу, 5 вересня. Початок - о 19:25.

Раніше, з Кубка України Альянс вибив Металіст 1925.