Джерело - tribuna.com.
Український тренер Роман Григорчук відмовився підтверджувати свій можливий перехід у Шахтар Солігорськ.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"За цей час, поки я покинув Астану, у мене було дуже багато різних зв'язків, розмов на предмет мого подальшого працевлаштування. Я ніколи такі речі не афішую, ніколи про таке не говорив. Тому питання, яке ви задаєте, я залишу без коментарів.
Я для себе вирішив, що не хочу, щоб були зайві розмови, щоб моє прізвище гуляло. Я хочу, щоб був у всьому порядок. Якщо станеться моє підписання з будь-яким клубом, тоді це буде оголошено, це буде точна інформація. А все інше: чутки, інформація в ЗМІ - без коментарів", - розповів Григорчук.
Раніше повідомлялося, що Григорчук замінить Вернидуба у Шахтарі.
Також, Вернидуб оцінив можливе призначення Григорчука у Шахтар Солігорськ.