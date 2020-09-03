 Григорчук відреагував на інтерес солігорського Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Григорчук відреагував на інтерес солігорського Шахтаря

Сьогодні 12:42 230 0
Роман Григорчук прокоментував інформацію про можливе призначення головним тренером солігорського Шахтаря
Григорчук відреагував на інтерес солігорського Шахтаря
#Григорчук, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Український тренер Роман Григорчук відмовився підтверджувати свій можливий перехід у Шахтар Солігорськ.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"За цей час, поки я покинув Астану, у мене було дуже багато різних зв'язків, розмов на предмет мого подальшого працевлаштування. Я ніколи такі речі не афішую, ніколи про таке не говорив. Тому питання, яке ви задаєте, я залишу без коментарів.

Я для себе вирішив, що не хочу, щоб були зайві розмови, щоб моє прізвище гуляло. Я хочу, щоб був у всьому порядок. Якщо станеться моє підписання з будь-яким клубом, тоді це буде оголошено, це буде точна інформація. А все інше: чутки, інформація в ЗМІ - без коментарів", - розповів Григорчук.

Раніше повідомлялося, що Григорчук замінить Вернидуба у Шахтарі.

Також, Вернидуб оцінив можливе призначення Григорчука у Шахтар Солігорськ.

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