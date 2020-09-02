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Суд задовольнив позов компаній Суркісів до ПриватБанку

Вчора 22:40 262 0
Суд задовольнив позов на 350 млн доларів
Суд задовольнив позов компаній Суркісів до ПриватБанку
#Суркіс, #Динамо

Джерело - Tribuna.com.

Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до ПриватБанку.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Мова про позов про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання банку обслуговувати їх депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в 350 млн доларів.

Пожидаєв каже, що ПриватБанк не планує виплачувати цю суму на користь офшорних компаній, однак останні можуть стягнути їх шляхом звернення до Національного банку України.

Нагадаємо, у 2016-му при націоналізації ПриватБанку Суркісів визнали пов'язаними з колишнім керівництвом банку, тому всі їхні рахунки потрапили під списання коштів на користь держави - щоб закрити боргову яму, в яку потрапило установа.

У 2017 році Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ю Суркісів, а Київський апеляційний адмінсуд підтвердив це рішення і зобов'язав банк повернути гроші.

10 червня 2020 го суд  відхилив  апеляцію Кабміну по виплаті Суркісам 250 млн доларів.

Раніше, Шапаренко залишив розташування збірної України.

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