Суд задовольнив позов компаній Суркісів до ПриватБанку

Суд задовольнив позов на 350 млн доларів

Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до ПриватБанку.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Мова про позов про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання банку обслуговувати їх депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в 350 млн доларів.

Пожидаєв каже, що ПриватБанк не планує виплачувати цю суму на користь офшорних компаній, однак останні можуть стягнути їх шляхом звернення до Національного банку України.

Нагадаємо, у 2016-му при націоналізації ПриватБанку Суркісів визнали пов'язаними з колишнім керівництвом банку, тому всі їхні рахунки потрапили під списання коштів на користь держави - щоб закрити боргову яму, в яку потрапило установа.

У 2017 році Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ю Суркісів, а Київський апеляційний адмінсуд підтвердив це рішення і зобов'язав банк повернути гроші.

10 червня 2020 го суд відхилив апеляцію Кабміну по виплаті Суркісам 250 млн доларів.

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