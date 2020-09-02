Тренер збірної Швейцарії: Був страх перед початком підготовки до матчів з Україною

Джерело - iSport.ua.
Збірна України у матчі Ліги націй має перевагу над Швейцарією.
Про це заявив головний тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович.
"Чесно кажучи, я трохи побоювався цього збору національної команди через різне фізичний стан моїх футболістів. Але хлопці мене заспокоїли. Вони готові грати і тренуватися на всі сто відсотків.
Думаю, що у суперника ситуація трохи приємніше враховуючи, що українцям вдалося потренуватися трохи більше нас.
Збірна України демонструє футбол європейської якості. Вона довела це в відборі до Євро-2020 і в Лізі націй-2018/2019. Мої компліменти Андрію Шевченку", - зазначив Петкович.
Матч Україна - Швейцарія відбудеться у Львові в четвер, 3 вересня, і розпочнеться о 21:45.
Раніше, Шевченко назвав найкращого гравця збірної України на зборах.