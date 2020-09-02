Тренер збірної Швейцарії: Був страх перед початком підготовки до матчів з Україною

Збірна України у матчі Ліги націй має перевагу над Швейцарією.

Про це заявив головний тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович.

"Чесно кажучи, я трохи побоювався цього збору національної команди через різне фізичний стан моїх футболістів. Але хлопці мене заспокоїли. Вони готові грати і тренуватися на всі сто відсотків.

Думаю, що у суперника ситуація трохи приємніше враховуючи, що українцям вдалося потренуватися трохи більше нас.

Збірна України демонструє футбол європейської якості. Вона довела це в відборі до Євро-2020 і в Лізі націй-2018/2019. Мої компліменти Андрію Шевченку", - зазначив Петкович.