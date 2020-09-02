Цітаішвілі: З Родрігес потрібно вміти працювати

Георгій Цітаішвілі прокоментував повернення Жерсона Родрігеса

Джерело - Отдушивдушу.

Півзахиснику Динамо Жерсону Родрігесу необхідно провести стабільний сезон у клубі.

Про це розповів хавбек киян Георгій Цітаішвілі.

"З такими гравцями потрібно вміти працювати. Не тільки іноземців маю на увазі, а тих, хто не сильно любить приділяти увагу футболу, а піти кудись посидіти. Мірча Луческу вміє це робити.

Родрігес - хороший футболіст. Всі в команді знали, що у нього якісні дані. Він добре почав, коли тільки прийшов у Динамо. Зараз також. Головне - стабільність і щоб кудись ліворуч не розвернуло. Київ може розвернути. Не тільки його, багатьох.

Зі мною в команді були хлопці, які зараз взагалі в футбол не грають. І мого віку, і навіть молодші. Життя таке: ти десь порушив режим, пройде рік і це позначиться. Грали в академії, а потім не взяли в U-19 і закінчили з футболом", - сказав Цітаішвілі.

Нагадаємо, Родрігес - найкращий гравець Динамо в серпні.