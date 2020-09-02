Циганик та Лобода відреагував на закриття Профутбола

Телеведучі Олександра Лобода та Ігор Циганик відреагували на рішення 1+1 мedia закрити програму Профутбол.

Про це розповіли самі телеведучі.

"Так, це правда! В історії Профутболу поставлена крапка. Проєкт проіснував 10 років. З них 9,5 я була його частиною. Це значний проміжок часу, який ти проживаєш з колективом, який стає тобі рідним... Це тут на фото нас двоє... За нами емблеми команд, а перед нами більше 50-ти людей, які стали тобі другою сім‘єю.

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Тепер мої недільні вечори будуть іншими. Точно не гіршими. Я точно зможу відсвяткувати Великдень з мамою та на державні вихідні піти в гори з чоловіком.

Що далі? Поки залишу інтригу. Є пропозиції, є ідеї, є футбол. Але потрібен час аби все переосмислити і зробити вибір. Принаймні, до кінця наступного тижня завершити ремонт, – написала Лобода в Instagram.

"Дякую всім. Ми працювали для вас", – коротко відреагував Ігор Циганик.