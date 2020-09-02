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Циганик та Лобода відреагував на закриття Профутбола

Сьогодні 14:59 306 0
Олександра Лобода прокоментувала закриття Профутболу
Циганик та Лобода відреагував на закриття Профутбола
#Профутбол, #Циганик, #Лобода

Джерело - Чемпіон.

Телеведучі Олександра Лобода та Ігор Циганик відреагували на рішення 1+1 мedia закрити програму Профутбол.

Про це розповіли самі телеведучі.

"Так, це правда! В історії Профутболу поставлена крапка. Проєкт проіснував 10 років. З них 9,5 я була його частиною. Це значний проміжок часу, який ти проживаєш з колективом, який стає тобі рідним... Це тут на фото нас двоє... За нами емблеми команд, а перед нами більше 50-ти людей, які стали тобі другою сім‘єю.

Актуально: В 1+1 медіа підтвердили закриття програми Профутбол

Тепер мої недільні вечори будуть іншими. Точно не гіршими. Я точно зможу відсвяткувати Великдень з мамою та на державні вихідні піти в гори з чоловіком.

Що далі? Поки залишу інтригу. Є пропозиції, є ідеї, є футбол. Але потрібен час аби все переосмислити і зробити вибір. Принаймні, до кінця наступного тижня завершити ремонт, – написала Лобода в Instagram.

"Дякую всім. Ми працювали для вас", – коротко відреагував Ігор Циганик.

 
 
 
 
 
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Так, це правда‼️ ⠀ В історії Профутболу поставлена крапка. ⠀ Проект проіснував 10 років🔥 З них 9,5 я була його частиною❤️ ⠀ Це значний проміжок часу, який ти проживаєш з колективом, який стає тобі рідним... це тут на фото нас двоє... за нами емблеми команд, а перед нами більше 50-ти людей, які стали тобі другою сім‘єю❤️ ⠀ Тепер мої недільні вечори будуть іншими📺 Точно не гіршими🥰 Я точно зможу відсвяткувати Великдень з мамою та на державні вихідні піти в гори з чоловіком🥰 ⠀ Що далі? Поки залишу інтригу🤪 Є пропозиції, є ідеї, є футбол⚽️але потрібен час аби все переосмислити і зробити вибір🙈 Принаймні до кінця наступного тижня завершити ремонт😂 ⠀ Готова вийти в прямий ефір і поспілкуватися з вами🥰 Дату повідомлю🤗

Публикация от Oleksandra Loboda (@aleksika)

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