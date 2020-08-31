 Головний тренер клубу Першої ліги: Майже вся наша команда перехворіла на COVID-19 | Футбол | Champion.com.ua
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Головний тренер клубу Першої ліги: Майже вся наша команда перехворіла на COVID-19

Сьогодні 20:55 400 0
Ковалюк розповів про складну ситуацію у Прикарпатті
Головний тренер клубу Першої ліги: Майже вся наша команда перехворіла на COVID-19
#Прикарпаття, #Ковалюк

Джерело - Чемпіон.

Через спалах коронавірусу у клубі Прикарпаття проситиме перенести два стартові матчі Першої ліги.

Про це заявив наставник команди Володимир Ковалюк.

"У кількох футболістів є підозра на COVID-19. Також хворіють лікар та масажист клубу. В такому випадку нереально підготуватися до матчів.Тим більше поїхати в Горішні Плавні і якісно зіграти. Тому ми проситимемо ПФЛ про перенесення.

І  як тут грати у футбол? Сподіваюся, що старші футболісти приведуть себе у порядок після хвороби. Вона б’є по-різному - когось сильніше, когось легше. Спортивний директор Микола Татарин понад місяць пролежав в лікарні, був на вентиляції легень, можна казати, що він вижив",- зазначив Ковалюк.

 
 
 
 
 
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🔰 "Прикарпаття" проситиме перенести два стартові матчі Першої ліги 🔰 Через випадки захворювання футболістів та персоналу клубу на коронавірус, івано-франківське "Прикарпаття" проситиме про перенесення двох стартових матчів чемпіонату Першої ліги. Про це сьогодні повідомив головний тренер івано-франківців Володимир Ковалюк. За його словами, хворобу вже перенесли троє гравців. Ще п’ятеро хворіють. - У кількох футболістів є підозра на COVID-19. Також хворіють лікар та масажист клубу. В такому випадку нереально підготуватися до матчів.Тим більше поїхати в Горішні Плавні і якісно зіграти. Тому ми проситимемо ПФЛ про перенесення,- розповів Володимир Ковалюк. Нагадаємо, Перша ліга стартує вже цими вихідними. В першому турі іванофранківці мали зіграти гостьовий поєдинок з "Гірником-спорт", а в наступному – приймати київську "Оболонь".

Допис, поширений МФК "Прикарпаття" (@prykarpattia)

Нагадаємо, Перша ліга стартує вже цими вихідними. В першому турі іванофранківці мали зіграти гостьовий поєдинок з Гірником-Спорт, а в наступному - приймати київську Оболонь. 

Раніше, у Вересі виявили шість випадків зараження коронавірусом.

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