Головний тренер клубу Першої ліги: Майже вся наша команда перехворіла на COVID-19

Через спалах коронавірусу у клубі Прикарпаття проситиме перенести два стартові матчі Першої ліги.

Про це заявив наставник команди Володимир Ковалюк.

"У кількох футболістів є підозра на COVID-19. Також хворіють лікар та масажист клубу. В такому випадку нереально підготуватися до матчів.Тим більше поїхати в Горішні Плавні і якісно зіграти. Тому ми проситимемо ПФЛ про перенесення.

І як тут грати у футбол? Сподіваюся, що старші футболісти приведуть себе у порядок після хвороби. Вона б’є по-різному - когось сильніше, когось легше. Спортивний директор Микола Татарин понад місяць пролежав в лікарні, був на вентиляції легень, можна казати, що він вижив",- зазначив Ковалюк.