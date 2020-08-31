Головний тренер клубу Першої ліги: Майже вся наша команда перехворіла на COVID-19

Джерело - Чемпіон.
Через спалах коронавірусу у клубі Прикарпаття проситиме перенести два стартові матчі Першої ліги.
Про це заявив наставник команди Володимир Ковалюк.
"У кількох футболістів є підозра на COVID-19. Також хворіють лікар та масажист клубу. В такому випадку нереально підготуватися до матчів.Тим більше поїхати в Горішні Плавні і якісно зіграти. Тому ми проситимемо ПФЛ про перенесення.
І як тут грати у футбол? Сподіваюся, що старші футболісти приведуть себе у порядок після хвороби. Вона б’є по-різному - когось сильніше, когось легше. Спортивний директор Микола Татарин понад місяць пролежав в лікарні, був на вентиляції легень, можна казати, що він вижив",- зазначив Ковалюк.
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🔰 "Прикарпаття" проситиме перенести два стартові матчі Першої ліги 🔰 Через випадки захворювання футболістів та персоналу клубу на коронавірус, івано-франківське "Прикарпаття" проситиме про перенесення двох стартових матчів чемпіонату Першої ліги. Про це сьогодні повідомив головний тренер івано-франківців Володимир Ковалюк. За його словами, хворобу вже перенесли троє гравців. Ще п’ятеро хворіють. - У кількох футболістів є підозра на COVID-19. Також хворіють лікар та масажист клубу. В такому випадку нереально підготуватися до матчів.Тим більше поїхати в Горішні Плавні і якісно зіграти. Тому ми проситимемо ПФЛ про перенесення,- розповів Володимир Ковалюк. Нагадаємо, Перша ліга стартує вже цими вихідними. В першому турі іванофранківці мали зіграти гостьовий поєдинок з "Гірником-спорт", а в наступному – приймати київську "Оболонь".
Нагадаємо, Перша ліга стартує вже цими вихідними. В першому турі іванофранківці мали зіграти гостьовий поєдинок з Гірником-Спорт, а в наступному - приймати київську Оболонь.
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