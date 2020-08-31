Барселона хоче продовжити контракт із Мессі до 2023-го року

Джерело - sport.ua.
Каталонська Барселона бажає запропонувати 33-річному аргентинському форварду Ліонелю Мессі контракт до 2023-го року.
Про це повідомляє ESPN.
Президент блаугранас Жозеп Бартомеу хоче провести зустріч із батьком футболіста, який одночасно є його агентом.
Раніше повідомлялося, що Мессі бажає залишити Барселону, але каталонський клуб цей варіант не влаштовує. Ліонелем активно цікавиться англійський Манчестер Сіті.
Мессі хоче піти з Барселони безкоштовно відповідно до одного з пунктів чинного контракту. У каталонському клубі впевнені, що Ліонель може так вчинити, тільки якщо повністю пропустить наступний сезон.