Барселона хоче продовжити контракт із Мессі до 2023-го року

Бартомеу бажає зустрітися з батьком гравця

Каталонська Барселона бажає запропонувати 33-річному аргентинському форварду Ліонелю Мессі контракт до 2023-го року.

Про це повідомляє ESPN.

Президент блаугранас Жозеп Бартомеу хоче провести зустріч із батьком футболіста, який одночасно є його агентом.

Раніше повідомлялося, що Мессі бажає залишити Барселону, але каталонський клуб цей варіант не влаштовує. Ліонелем активно цікавиться англійський Манчестер Сіті.

Мессі хоче піти з Барселони безкоштовно відповідно до одного з пунктів чинного контракту. У каталонському клубі впевнені, що Ліонель може так вчинити, тільки якщо повністю пропустить наступний сезон.