 Маркевич: Можливо, Вернидуба звільнили через політичну обстановку | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич: Можливо, Вернидуба звільнили через політичну обстановку

Сьогодні 19:10 1323 0
Відомий фахівець висловився про відхід українського тренера з солігорського Шахтаря
Маркевич: Можливо, Вернидуба звільнили через політичну обстановку
#Маркевич, #Вернидуб

Джерело - sport.ua.

На відставку Юрія Вернидуба з солігорського Шахтаря може вплинути політична ситуація у Білорусі.

Про це заявив відомий український тренер Мирон Маркевич.

"Відставка Вернидуба? Я не знаю, яка там зараз взагалі політична обстановка, що там, як там. Можливо, через це. Команда на першому місці, а тренер іде. То, звичайно, дивно. Але то рішення Вернидуба. Він нормально попрацював, вивів команду в лідери. Прикро, що до кінця не допрацював, бо у нього були хороші шанси виграти чемпіонат. Але я не знаю всієї ситуації", - сказав Маркевич.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб після Шахтаря очолить Астану.

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