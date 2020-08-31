Маркевич: Можливо, Вернидуба звільнили через політичну обстановку

На відставку Юрія Вернидуба з солігорського Шахтаря може вплинути політична ситуація у Білорусі.

Про це заявив відомий український тренер Мирон Маркевич.

"Відставка Вернидуба? Я не знаю, яка там зараз взагалі політична обстановка, що там, як там. Можливо, через це. Команда на першому місці, а тренер іде. То, звичайно, дивно. Але то рішення Вернидуба. Він нормально попрацював, вивів команду в лідери. Прикро, що до кінця не допрацював, бо у нього були хороші шанси виграти чемпіонат. Але я не знаю всієї ситуації", - сказав Маркевич.