Бабич спростував підписання контракту із Зорею

Український тренер Олександр Бабич спростував інформацію про знайомство з гравцями Зорі та підписання контракту з луганським клубом.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"З Зорею у мене контракту не було і бути не могло, просто було спілкування з керівництвом клубу з приводу того, що якщо Скрипник вирішить піти, чи є у мене бажання попрацювати. Такий діалог був, але контракту у мене не було, я не міг його підписати, тому що є головний тренер.

З командою я не знайомився. Не мав права знайомитися з командою, тому що є головний тренер. Та інформація, яку люди озвучують, неправдива. Ці люди, напевно, не знають мене близько.

Хто мене знає, розуміє, що я не міг офіційно знайомитися з командою чи підписувати контракт, якщо є головний тренер з чинним контрактом", - розповів Бабич.