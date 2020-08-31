Визначився рейтинг найбільш відданих гравців

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков опинився у рейтингу з ТОП-30 найвідданішими футболістами світу, де футболіст займає 17 місце.

Про це повідомляє Transfermarkt.

З лютого 2006 року Чеснаков став виступати за Ворсклу. У Прем’єр-лізі дебютував 19 жовтня 2007 року в гостьовому матчі з донецьким Металургом (0:0).

У складі полтавців став володарем Кубка України у сезоні 2008/09, відігравши весь фінальний матч проти донецького Шахтаря (1:0). Також ставав з Ворсклою бронзовим призером чемпіонату у сезоні 2017/18 та фіналістом Кубка України 2019/20.

У липні 2016 року Чеснаков був обраний капітаном команди.

Очолив рейтинг Ігор Акінфеєв, який складі ЦСКА виступає вже 17 років.

Нагадаємо, Ворскла розгромила Рух у 1 турі УПЛ.