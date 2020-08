Стало відомо, скільки буде отримувати Мессі у Манчестер Сіті

Ліонель Мессі в англійському клубі Манчестер Сіті за 5 років зможе заробити 500 мільйонів євро.

Про це заявив журналіст Танкреді Палмері.

У цю суму включена щорічна зарплата в 50 мільйонів євро, а також бонус у 250 млн за запланований перехід в Нью-Йорк Сіті, який належить тим же власникам, через три роки.

