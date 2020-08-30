Харатін і Петряк своїми голами допомогли Ференцварошу та Фегервару перемогти

Джерело - Чемпіон.
У 3-му турі чемпіонату Угорщини Ференцварош на виїзді обіграв Залаегерсег, Фегервар розгромив Будафок.
У складі переможців голами відзначилися українці Харатін і Петряк.
Чемпіонат Угорщини
3 тур, 30 серпня
Залаегерсег - Ференцварош 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 40 Чівич, 0:2 - 53 Харатін, 1:2 - 83 Бабат.
Будафок - Фегервар 1:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Нього, 1:1 - 58 Шкрібек, 1:2 - 66 Нього, 1:3 - 74 Ніколич, 1:4 - 90 Петряк.
Раніше, Ребров рекомендував Шевченку викликати Харатіна і Зубкова.