 Харатін і Петряк своїми голами допомогли Ференцварошу та Фегервару перемогти | Футбол | Champion.com.ua
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Харатін і Петряк своїми голами допомогли Ференцварошу та Фегервару перемогти

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Харатін і Петряк своїми голами допомогли Ференцварошу та Фегервару перемогти
#Харатін, #Петряк

Джерело - Чемпіон.

У 3-му турі чемпіонату Угорщини Ференцварош на виїзді обіграв Залаегерсег, Фегервар розгромив Будафок.

У складі переможців голами відзначилися українці Харатін і Петряк.

Чемпіонат Угорщини
3 тур, 30 серпня

Залаегерсег - Ференцварош 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Чівич, 0:2 - 53 Харатін, 1:2 - 83 Бабат.

Будафок - Фегервар 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Нього, 1:1 - 58 Шкрібек, 1:2 - 66 Нього, 1:3 - 74 Ніколич, 1:4 - 90 Петряк.

Раніше, Ребров рекомендував Шевченку викликати Харатіна і Зубкова.

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