Ла-Ліга виступила із заявою з приводу контракту Мессі

Без виплати клаусули Ліонель не залишить клуб

У випадку залишення Барселони Ліонелем Мессі потрібно сплатити відступні.

Про це заявила Ла-Ліга.

"Контракт зараз дійсний, в ньому прописані відступні на той випадок, якщо Ліонель Мессі вирішить достроково і в односторонньому порядку розірвати угоду", - йдеться в заяві Ла Ліги.

У контракті Мессі, який діє до липня 2021 року, прописана опція дострокового припинення співпраці без компенсації, якщо Лео захоче піти, однак термін цієї опції закінчився кілька місяців тому.

Нагадаємо, сьогодні Мессі не з'явився на базу клубу, де гравці здавали тест на коронавірус. Також Лео не має наміру повертатися до тренувань команди, які розпочнуться вже завтра.