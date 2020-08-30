 Шахтар істотно знизив ціну на Соболя | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар істотно знизив ціну на Соболя

Сьогодні 16:55 523 0
Донецький клуб готовий розлучитися з футболістом за €3 мільйони
Шахтар істотно знизив ціну на Соболя
#Соболь, #Брюгге

Джерело - sport.ua.

Донецький Шахтар істотно знизив ціну на 25-річного українського лівого захисника Едуарда Соболя.

Про це повідомляє Voetbal Belgie.

Вже другий сезон поспіль Соболь захищає кольори Брюгге на правах оренди. Якщо бельгійський клуб захоче викупити його контракт після закінчення поточного сезону, то йому доведеться заплатити не €4 мільйони, а €3 мільйони.

У поточному сезоні Соболь провів за Брюгге 4 матчі у всіх турнірах, де відзначився однією результативною передачею. В останньому матчі чемпіонату Бельгії Брюгге здолав Генк.

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