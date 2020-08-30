Болонья готує продаж двох гравців заради трансферу Супряги

Болонья готує трансфер Владислава Супряги

Болонья продовжує переговори з Динамо щодо трансферу 20-річного форварда Владислава Супряги.

Про це повідомляє Tutto Bologna Web.

Італійці вже пропонували 10 мільйонів євро, але керівництво українського клубу хоче виручити на три мільйони більше.

За інформацією джерела, ця різниця не лякає Болонью, але для здійснення трансферу «червоно-сині» для початку повинні продати нападника Дієго Фальчінеллі і захисника Ібраїма Мбає. А вже після цього з'явиться можливість задовольнити фінансові запити Динамо по Супрязі.

Раніше повідомлялося, Болонья змінила умови трансферу Супряги.

Нагадаємо, Динамо назвало ціну трансферу Супряги.