Суарес відмовився вести переговори з іншими клубами

Джерело - football24.ua.
Форвард Барселони Луїс Суарес близький до відходу з клубу, але хоче красиво покинути "блаугранас".
Про це повідомляє sport.es.
Уругваєць не вестиме переговорів із іншими клубами попри наявні пропозиції, поки має дійсний контракт з Барселоною.
Гравець не хоче створювати проблем для клубу і буде діяти максимально професіонально, хоча новий головний тренер Барселони Рональд Куман не бачить його в складі. Також Суарес хоче, щоб клуб виплатив належні йому в разі розриву угоди гроші. Він вважає, що Барселона вибрала не найкращий спосіб, щоб повідомити про відхід.
Нагадаємо, Суарес може продовжити кар'єру в Атлетіко.
Раніше, Суарес відреагував на свій відхід з Барселони.