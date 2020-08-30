Суарес відмовився вести переговори з іншими клубами

Луїс Суарес готовий покинути клуб

Форвард Барселони Луїс Суарес близький до відходу з клубу, але хоче красиво покинути "блаугранас".

Про це повідомляє sport.es.

Уругваєць не вестиме переговорів із іншими клубами попри наявні пропозиції, поки має дійсний контракт з Барселоною.

Гравець не хоче створювати проблем для клубу і буде діяти максимально професіонально, хоча новий головний тренер Барселони Рональд Куман не бачить його в складі. Також Суарес хоче, щоб клуб виплатив належні йому в разі розриву угоди гроші. Він вважає, що Барселона вибрала не найкращий спосіб, щоб повідомити про відхід.

Нагадаємо, Суарес може продовжити кар'єру в Атлетіко.

Раніше, Суарес відреагував на свій відхід з Барселони.