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Клопп вказав причини поразки у матчі з Арсеналом

Сьогодні 10:31 716 0
Юрген Клопп прокоментував поразку від Арсенала
Клопп вказав причини поразки у матчі з Арсеналом
#Клопп, #Ліверпуль, #Арсенал

Джерело - football24.ua.

Ліверпуль не зміг зберегти швидкість протягом всього матчу з Арсеналом.

Про це розповів головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп.

"Ми заслужили зрівняти рахунок і могли забити більше, але не зробили цього.

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Коли граєш проти команди з такою схемою як у Арсенала, потрібно зберігати швидкість в останній третині, заганяти в кут суперника. Ритм трохи впав. Сьогодні цього було недостатньо.

Дуже важливо, що Мінаміно забив перший гол за Ліверпуль, нам він дуже допоміг. Багатьма речами я задоволений", – розповів Клопп.

Нагадаємо, Арсенал у серії післяматчевих пенальті обіграв Ліверпуль та виграв Суперкубок Англії.

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