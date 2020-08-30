Клопп вказав причини поразки у матчі з Арсеналом

Джерело - football24.ua.
Ліверпуль не зміг зберегти швидкість протягом всього матчу з Арсеналом.
Про це розповів головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп.
"Ми заслужили зрівняти рахунок і могли забити більше, але не зробили цього.
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Коли граєш проти команди з такою схемою як у Арсенала, потрібно зберігати швидкість в останній третині, заганяти в кут суперника. Ритм трохи впав. Сьогодні цього було недостатньо.
Дуже важливо, що Мінаміно забив перший гол за Ліверпуль, нам він дуже допоміг. Багатьма речами я задоволений", – розповів Клопп.
Нагадаємо, Арсенал у серії післяматчевих пенальті обіграв Ліверпуль та виграв Суперкубок Англії.