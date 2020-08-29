 Санітра: Після вересня Підручний залишиться тренуватися в Європі | Футбол | Champion.com.ua
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Санітра: Після вересня Підручний залишиться тренуватися в Європі

Сьогодні 20:55 166 0
Юрай Санітра прокоментував підготовку біатлоністів
Санітра: Після вересня Підручний залишиться тренуватися в Європі
#Санітра

Джерело - suspilne.media.

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний передсезонну підготовку може провести у країнах Євросоюзу.

Про це розповів старший тренер національної збірної з біатлону Юрай Санітра.

"Дмитро Підручний поїде на шоу-гонку в Німеччину (27 вересня у Вісбадені – прим.), тож ми плануємо залишити його в межах Євросоюзу для подальшої підготовки. Тобто щоб він міг тренуватися в Австрії, а от щодо інших спортсменів будемо чекати рішення", - розповів Санітра.

Нагадаємо, Підручний візьме участь в шоу-гонці у Вісбадені.

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