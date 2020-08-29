Імовірно команді буде зараховано технічну поразку

Матч першого попереднього етапу Кубка України між вінницькою Нивою і Черніговом не відбувся через кумедну причину.

Про це повідомляє sport.ua.

У дебютанта Другої ліги зламався автобус і підопічні Вадима Постового банально не змогли добратися на матч. Як наслідок, суддівська бригада скасувала поєдинок.

Очевидно, Ниві зарахують технічну перемогу 3:0 і команда пройде далі, хоча остаточне рішення найближчим часом прийме Українська асоціація футболу.

Раніше, Тернопільська Нива обіграла Карпати Галич.