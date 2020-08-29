Клопп: З кожним роком все важче вигравати титул

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями від нового сезону.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"З кожним роком все важче вигравати титул. Чи було це легко торік? Точно ні. Іноді здавалося, це так, але це виглядало таким чином, тому що ми були машиною по досягненню результату. Нам доводилося битися в кожному матчі.

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Знаємо, нас чекає важкий сезон. Він буде складним не через те, що ми стали чемпіонами в минулому році, а просто тому, що розвиток футболу ніколи не зупиняється.

Дивно, що люди думають: Так, ви можете виграти один раз, але потім - ні. Я так не вважаю. Мені 53 роки, і я вже 20 років в професії. Бажання завжди було, навіть якщо я не завжди міг його реалізувати. У цьому плані нічого не зміниться", - розповів Клопп.