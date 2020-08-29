Манчестер Сіті вигадав схему, як задовольнити зарплатню Мессі

Джерело - xsport.ua.
Манчестер Сіті підпише з нападником Барселони Ліонелем Мессі трирічний контракт.
Про це повідомляє ESPN.
Після завершення угоди за "містянами" аргентинець перейде до Нью-Йорк-Сіті.
А після того, як Лео вирішить закінчити кар'єру, він отримає місце посла холдингу City Football Group з відповідної цьому статусу зарплатою.
Божевільний гонорар Мессі шейхи прямо зараз можуть і не платити, доповниши його після відбуття форварда з Манчестера, і паралельно уникнувши покарань з боку UEFA за порушення фінансового фейр-плей.
Нагадаємо, Гвардіола прилетів у Барселону на переговори з Мессі.
Також, Мессі кличе в Манчестер Сіті Неймара.