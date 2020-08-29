 Манчестер Сіті вигадав схему, як задовольнити зарплатню Мессі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Віктор Постол - Хосе Рамірес: анонс чемпіонського бою WBO та WBC
Вчора 23:38 1204
Арсенал - Ліверпуль: онлайн-трансляція Суперкубку Англії. LIVE
Сьогодні 16:33 880
Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН
Сьогодні 13:57 2013
Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE
Сьогодні 11:10 2141
Динамо назвало ціну трансферу Супряги
Вчора 21:45 2758
Батько Мессі назвав наступний клуб Ліонеля
Вчора 19:28 5190
Олімпік підсилиться двома гравцями Динамо
Вчора 19:14 2258
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай
Вчора 18:43 5831
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Вчора 18:42 6268
Луческу відмовився відпускати Русина
Вчора 16:45 3355
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:43 Футбол Матч за Суперкубок УЄФА може не відбутися 33
16:33 Пряма трансляція Арсенал - Ліверпуль: онлайн-трансляція Суперкубку Англії. LIVE 880
16:28 Футбол Федецький: Шевченко управляв збірною України на Євро-2016 387
16:12 Футбол Олімпік підписав аргентинського хавбека 419
15:54 Формула 1 Шумахер дебютує у Формулі-1 вже в цьому сезоні 968
15:41 Футбол Арсенал заплатить Ромі 25 млн євро за Діавару 557
15:31 Футбол Манчестер Сіті вигадав схему, як задовольнити зарплатню Мессі 1253
15:10 Формула 1 Гамільтон - найшвидший у 3-й практиці Гран-прі Бельгії, Феттель - найгірший 1908
14:54 Футбол Динамо готове продати Де Пену за 5 млн євро 1710
14:39 Футбол Хамес погодив контракт з Евертоном 1272
14:27 Хокей УХЛ отримала заявку на участь в сезоні-2020/21 від ініціативної групи з міста Краматорська 249
14:13 Футбол Профутбол буде закритий. Циганик, ймовірно, залишиться на 2+2, - ЗМІ 1900
13:57 Бокс Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН 2013
13:55 Футбол Гвардіола прилетів у Барселону на переговори з Мессі 1684
13:52 Блог Захисник, що може перебратися в Динамо: добірка найкращих моментів Леонардо Годоя 426
13:41 Футбол Каргбо та Беніто - гравці Олімпіка 1562
13:29 Футбол Лідс підписав Родріго і побив трансферний рекорд 1657
13:21 Футбол Арсенал - Ліверпуль: прогноз букмекерів на Суперкубок Англії 1716
13:13 ММА Вайт висловив підтримку Трампу 1519
12:55 Футбол Динамо може придбати аргентинського захисника 1844
12:40 Футбол Ардашева і Стрілецька будуть працювати на фіналі жіночої ЛЧ 1669
12:22 Футбол Ювентус досяг угоди з Ромою щодо Джеко 1774
12:16 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 63806
12:11 Футбол Ліон - Діжон 4:1. Огляд матчу 1709
12:10 Бокс Постол - Рамірес: прогноз букмекерів невтішний для українського боксера 2114

Манчестер Сіті вигадав схему, як задовольнити зарплатню Мессі

Сьогодні 15:31 1253 0
Ліонель отримає посаду в посла холдингу City Football Group
Манчестер Сіті вигадав схему, як задовольнити зарплатню Мессі
#Манчестер Сіті, #Барселона, #Мессі

Джерело - xsport.ua.

Манчестер Сіті підпише з нападником Барселони Ліонелем Мессі трирічний контракт.

Про це повідомляє ESPN.

Після завершення угоди за "містянами" аргентинець перейде до Нью-Йорк-Сіті.

А після того, як Лео вирішить закінчити кар'єру, він отримає місце посла холдингу City Football Group з відповідної цьому статусу зарплатою.

Божевільний гонорар Мессі шейхи прямо зараз можуть і не платити, доповниши його після відбуття форварда з Манчестера, і паралельно уникнувши покарань з боку UEFA за порушення фінансового фейр-плей.

Нагадаємо, Гвардіола прилетів у Барселону на переговори з Мессі.

Також, Мессі кличе в Манчестер Сіті Неймара.

Коментарі ()