Проект досить дорогий у виробництві і на даний момент не має змоги показувати хоча б половину матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Група каналів медіахолдингу 1+1 продовжить транслювати матчі Динамо, Дніпра-1 і Зорі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Четвертим у цьому списку клуб мав стати Рух, але керівництво "плюсів" вирішило, що це не дуже цікаво каналу з комерційної точки зору.

Також на каналі було прийнято рішення про закриття програми Профутбол в його сьогоднішньому вигляді: з двома постійними ведучими і експертами в студії. Проект досить дорогий у виробництві і на даний момент не має змоги показувати хоча б половину матчів УПЛ.

Проте ведучий шоу Ігор Циганик, швидше за все, залишиться на каналі, а спортивна редакція створить новий формат оглядів матчів УПЛ з його участю.

Нагадаємо, програма ПроФутбол пішла у творчу відпустку.