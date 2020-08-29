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Профутбол буде закритий. Циганик, ймовірно, залишиться на 2+2, - ЗМІ

Сьогодні 14:13 1896 0
Проект досить дорогий у виробництві і на даний момент не має змоги показувати хоча б половину матчів УПЛ
Профутбол буде закритий. Циганик, ймовірно, залишиться на 2+2, - ЗМІ
#Профутбол, #Циганик

Джерело - Чемпіон.

Група каналів медіахолдингу 1+1 продовжить транслювати матчі Динамо, Дніпра-1 і Зорі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Четвертим у цьому списку клуб мав стати Рух, але керівництво "плюсів" вирішило, що це не дуже цікаво каналу з комерційної точки зору.

Також на каналі було прийнято рішення про закриття програми Профутбол в його сьогоднішньому вигляді: з двома постійними ведучими і експертами в студії. Проект досить дорогий у виробництві і на даний момент не має змоги показувати хоча б половину матчів УПЛ.

Проте ведучий шоу Ігор Циганик, швидше за все, залишиться на каналі, а спортивна редакція створить новий формат оглядів матчів УПЛ з його участю.

Нагадаємо, програма ПроФутбол пішла у творчу відпустку.

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