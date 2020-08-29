Бартомеу готовий обговорювати з Мессі лише продовження контракту

Президент каталонської команди не збирається відпускати головну зірку

Джерело - Mundo Deportivo.

Президент Барселони Жозеп Бартомеу готовий обговорювати з Ліонелем Мессі тільки продовження контракту, адже термін чинної угоди закінчується влітку 2021 року.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Барса готова відпустити аргентинця тільки за 700 млн євро, що еквівалентно сумі відступних футболіста.

Бартомеу розуміє, що вболівальники Барси не хочуть втратити Мессі. Президент клубу вважає, що його будуть критикувати в будь-якому випадку, але в разі відходу аргентинця його просто знищать.

Раніше, батько Мессі назвав наступний клуб Ліонеля.