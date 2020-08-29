 Бартомеу готовий обговорювати з Мессі лише продовження контракту | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Віктор Постол - Хосе Рамірес: анонс чемпіонського бою WBO та WBC
Вчора 23:38 884
Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE
Сьогодні 11:10 1677
Динамо назвало ціну трансферу Супряги
Вчора 21:45 2292
Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН
Вчора 19:52 1302
Батько Мессі назвав наступний клуб Ліонеля
Вчора 19:28 4437
Олімпік підсилиться двома гравцями Динамо
Вчора 19:14 1994
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай
Вчора 18:43 5490
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Вчора 18:42 5954
Луческу відмовився відпускати Русина
Вчора 16:45 3182
Ліщинська: Грати за такими правилами відмовляюся
Вчора 16:13 4931
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:33 Блог Гол Нінковича допоміг ФК Сідней вийти в фінал А-Ліги 28
11:24 Бокс Постол і Рамірес вклалися у вагу перед титульним боєм 115
11:10 Пряма трансляція Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE 1677
11:09 Футбол Суарес може продовжити кар'єру в Атлетіко 176
10:53 ММА Ракич і Сміт показали однакову вагу перед UFC Fight Night 175 251
10:41 Блог Брат завжди підтримує брата. Клички записали спільне відео 187
10:38 Футбол Куліш перейшов у Кремінь 373
10:27 Футбол Бартомеу готовий обговорювати з Мессі лише продовження контракту 488
10:10 Формула 1 Ферстаппен: Команда задоволена прогресом Албона 621
09:52 Футбол Матвієнко може перейти до Вест Гему Ярмоленка 655
09:38 Футбол Аталанта погодила трансфер Міранчука за 14,5 млн євро 730
09:26 Футбол Барселона має намір позбутися від Умтіті 777
09:10 Футбол Динамо може підписати гравця Бенфіки Живоковича 919
08:51 Формула 1 Ферстаппен: Я не зможу нав'язати Мерседесу боротьбу за поул 1163
08:38 Футбол Тоттенгем близький до підписання Доерті 835
08:25 Футбол Шахтар відмовив Локомотиву у трансфері Матвієнка 1350
08:09 Футбол Іммобіле зацікавив Барселону 1209
00:27 Блог Російський борець побив дружину прямо під час власного весілля 1298 2
00:10 Пряма трансляція Арсенал - Ліверпуль: онлайн-трансляція Суперкубку Англії. LIVE 627
28 Серпня 2020
23:54 Футбол Ліон розібрався із Діжоном у 2 турі Ліги 1 2857
23:42 Футбол Андрелехт з Михайлічеком зіграв внічию з Остенде у 4 турі Ліги Жуліпе 3183
23:38 Бокс Віктор Постол - Хосе Рамірес: анонс чемпіонського бою WBO та WBC 884
23:33 Легка атлетика Ліщинська: Потрібен незалежний аудит попередньої діяльності ФЛАУ 3209
23:13 Теніс Снігур та Лопатецька дізналися суперниць на турнірі у Чехії 3292
22:55 Футбол ПСЖ зробив пропозицію щодо трансферу Милинковича-Савича 3426

Бартомеу готовий обговорювати з Мессі лише продовження контракту

Сьогодні 10:27 488 0
Президент каталонської команди не збирається відпускати головну зірку
Бартомеу готовий обговорювати з Мессі лише продовження контракту
#Мессі, #Барселона, #Бартомеу

Джерело - Mundo Deportivo.

Президент Барселони Жозеп Бартомеу готовий обговорювати з Ліонелем Мессі тільки продовження контракту, адже термін чинної угоди закінчується влітку 2021 року.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Барса готова відпустити аргентинця тільки за 700 млн євро, що еквівалентно сумі відступних футболіста.

Бартомеу розуміє, що вболівальники Барси не хочуть втратити Мессі. Президент клубу вважає, що його будуть критикувати в будь-якому випадку, але в разі відходу аргентинця його просто знищать.

Раніше, батько Мессі назвав наступний клуб Ліонеля.

Коментарі ()