Сергій Милинкович-Савич може змінити клуб

ПСЖ хоче купити у Лаціо сербського півзахисника Сергія Милинковича-Савича.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Парижани вже зробили первинну пропозицію Лаціо в 60 млн євро. Італійці хочуть отримати за 25-річного серба більше, але готові вести переговори.

Контракт гравця з Лаціо закінчується влітку 2024 року. У минулому сезоні хавбек провів 42 матчі у всіх турнірах і забив 8 м'ячів.

Нагадаємо, Лаціо визначився з ціною на Милинковича-Савича.

Раніше, Лаціо відмовився продавати Савича в ПСЖ.