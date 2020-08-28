Джерело - sport.ua.
ПСЖ хоче купити у Лаціо сербського півзахисника Сергія Милинковича-Савича.
Про це повідомляє Corriere della Sera.
Парижани вже зробили первинну пропозицію Лаціо в 60 млн євро. Італійці хочуть отримати за 25-річного серба більше, але готові вести переговори.
Контракт гравця з Лаціо закінчується влітку 2024 року. У минулому сезоні хавбек провів 42 матчі у всіх турнірах і забив 8 м'ячів.
Нагадаємо, Лаціо визначився з ціною на Милинковича-Савича.
Раніше, Лаціо відмовився продавати Савича в ПСЖ.