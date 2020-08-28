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ПСЖ зробив пропозицію щодо трансферу Милинковича-Савича

Сьогодні 22:55 530 0
Сергій Милинкович-Савич може змінити клуб
ПСЖ зробив пропозицію щодо трансферу Милинковича-Савича
#Милинкович-Савич, #ПСЖ, #Лаціо

Джерело - sport.ua.

ПСЖ хоче купити у Лаціо сербського півзахисника Сергія Милинковича-Савича.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Парижани вже зробили первинну пропозицію Лаціо в 60 млн євро. Італійці хочуть отримати за 25-річного серба більше, але готові вести переговори.

Контракт гравця з Лаціо закінчується влітку 2024 року. У минулому сезоні хавбек провів 42 матчі у всіх турнірах і забив 8 м'ячів.

Нагадаємо, Лаціо визначився з ціною на Милинковича-Савича.

Раніше, Лаціо відмовився продавати Савича в ПСЖ.

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