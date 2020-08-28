 Попов близький до повернення у загальну групу Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Попов близький до повернення у загальну групу Динамо

Сьогодні 19:56 374 0
Денис Попов прокоментував свою травму
Попов близький до повернення у загальну групу Динамо
#Попов, #Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Захисник Динамо Денис Попов, який отримав м'язову травму, уже практично завершив відновлювальний курс та планує незабаром повернутися до загальної групи.

Про це розповів сам футболіст.

"Відновлення проходить за планом. Можна сказати, уже перебуваю на фінальній стадії — виконую бігові вправи, працюю з м'ячем. Лікарі поки ніяких термінів не говорять, але сподіваюся, що після повернення хлопців зі збірних уже зможу працювати в загальній групі", - розповів Попов.

Нагадаємо, Олімпік підсилиться двома гравцями Динамо.

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