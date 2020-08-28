У Авангарді спалах коронавірусу: Матчі з Металургом та Чорноморцем перенесені

У команді спалах коронавірусу

Джерело - Чемпіон.

Матчі Авангарда у Кубка України 2020/21 з Металургом (Запоріжжя) та гра 1-го туру Першої ліги з Чорноморцем (Одеса) перенесені у зв'язку з наявністю у гравців і персоналу ФК Авангард позитивного тесту на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба краматорського клубу.

У зв'язку з тим, що лабораторії Донецької області сильно завантажені зразками тестів на коронавірус, ФК Авангард отримав резутьтати аналізів тільки через 8 днів після забору.

За результатами у трьох представників команди виявлено COVID-19. Для того, щоб прийняти всі запобіжні заходи, виконати всі пункти регламенту ПФЛ і дотримати протиепідемічні заходи, в понеділок, 31 серпня команда, тренери та персонал повторно пройдуть тестування на коронавірус, після чого будуть прийняті подальші рішення про проведення матчів.

Раніше повідомлялося, що шість футболістів заразилися коронавірусом у Вересі.