 У Авангарді спалах коронавірусу: Матчі з Металургом та Чорноморцем перенесені | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Болонья близька до підписання Супряги
Сьогодні 10:57 5857 2
Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН
Сьогодні 19:52 584
Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE
Сьогодні 19:02 1099
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай
Сьогодні 18:43 4447
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Сьогодні 18:42 5076
Російський клуб хоче підписати Матвієнка
Сьогодні 14:32 1753 2
"Я біжу, щоб жити і живу, щоб бігти" - За добу він пробігає понад 262 кілометри і це національний рекорд
Сьогодні 14:22 584
Кравченко: У мені Луческу побачив конкуренцію для бразильців
Сьогодні 14:09 958
Постол: У мене непогані шанси на перемогу у бою з Раміресом
Сьогодні 12:57 3478
Гладкий перейде до українського клубу
Сьогодні 12:25 1747
Блоги
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:43 4443
Із воріт у вічність. 19 років тому помер Сергій Перхун
Із воріт у вічність. 19 років тому помер Сергій Перхун Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:35 5317
Побажання від футболістів сім’ї Зінченко, та зіркові гості - Влада Седан
Побажання від футболістів сім’ї Зінченко, та зіркові гості - Влада Седан Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:01 679
Новачок Кременчука відзначився ефектним голом у грі проти Дніпра
Новачок Кременчука відзначився ефектним голом у грі проти Дніпра Андрій Твердохліб
Вчора 11:43 682
Стала відомою дата Прем'єри фільму Папаченко
Стала відомою дата Прем'єри фільму Папаченко Андрій Твердохліб
Вчора 11:30 739
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:45 Футбол Італійський тренер покинув Дніпро-1 47
20:44 Блог Зеленський отримав чорний пояс із карате 42
20:32 Хокей В НХЛ назвали дату відновлення матчів Кубка Стенлі 183
20:17 Футбол Рома, Наполі та Фенербахче цікавляться Де Пеною 447
19:56 Футбол Попов близький до повернення у загальну групу Динамо 372
19:52 Бокс Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН 584
19:46 Футбол У Авангарді спалах коронавірусу: Матчі з Металургом та Чорноморцем перенесені 398
19:28 Футбол Батько Мессі назвав наступний клуб Ліонеля 1597
19:14 Футбол Олімпік підсилиться двома гравцями Динамо 914
19:02 Пряма трансляція Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE 1099
18:56 Футбол Тернопільська Нива обіграла Карпати Галич, Полісся сильніше за Чайку. Результати матчів Кубка України 377
18:44 Футбол Лунін: Давно чекали на збір 681
18:43 Блог Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай 4447
18:42 Футбол Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 5076
18:30 RunNews Ліщинська: ФЛАУ стала закритим клубом "за інтересами" 791
18:13 Футбол Ібрагімович залишається у Мілані 1025
17:59 Баскетбол В НБА назвали дату відновлення плей-оф 1120
17:44 Футбол Український клуб підписав футболіста із досвідом гри в "ЛНР" 1764
17:30 Футбол Швейцарії оголосила склад на матчі з Україною та Німеччиною 1665
17:15 Футбол Олімпік готує трансфер аргентинського хавбека 1611
16:58 Футбол Вербич близький до повернення 1751
16:45 Футбол Луческу відмовився відпускати Русина 2337
16:27 Футбол Сілва став гравцем Челсі 2225
16:13 Легка атлетика Ліщинська: Грати за такими правилами відмовляюся 2210
15:55 Баскетбол Тернопіль підписав колишнього гравця збірної України 2413

У Авангарді спалах коронавірусу: Матчі з Металургом та Чорноморцем перенесені

Сьогодні 19:46 398 0
У команді спалах коронавірусу
У Авангарді спалах коронавірусу: Матчі з Металургом та Чорноморцем перенесені
#Авангард

Джерело - Чемпіон.

Матчі Авангарда у Кубка України 2020/21 з Металургом (Запоріжжя) та гра 1-го туру Першої ліги з Чорноморцем (Одеса) перенесені у зв'язку з наявністю у гравців і персоналу ФК Авангард позитивного тесту на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба краматорського клубу.

У зв'язку з тим, що лабораторії Донецької області сильно завантажені зразками тестів на коронавірус, ФК Авангард отримав резутьтати аналізів тільки через 8 днів після забору.

За результатами у трьох представників команди виявлено COVID-19. Для того, щоб прийняти всі запобіжні заходи, виконати всі пункти регламенту ПФЛ і дотримати протиепідемічні заходи, в понеділок, 31 серпня команда, тренери та персонал повторно пройдуть тестування на коронавірус, після чого будуть прийняті подальші рішення про проведення матчів.

Раніше повідомлялося, що шість футболістів заразилися коронавірусом у Вересі

Коментарі ()