 П'ять гравців і співробітник Агробізнесу заразилися коронавірусом | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Болонья близька до підписання Супряги
Сьогодні 10:57 3632
Російський клуб хоче підписати Матвієнка
Сьогодні 14:32 1136 1
"Я біжу, щоб жити і живу, щоб бігти" - За добу він пробігає понад 262 кілометри і це національний рекорд
Сьогодні 14:22 248
Кравченко: У мені Луческу побачив конкуренцію для бразильців
Сьогодні 14:09 602
Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН
Сьогодні 14:04 346
Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE
Сьогодні 14:02 838
Постол: У мене непогані шанси на перемогу у бою з Раміресом
Сьогодні 12:57 1512
Гладкий перейде до українського клубу
Сьогодні 12:25 1052
У Вересі виявили шість випадків зараження коронавірусом
Сьогодні 07:10 647
Українки дізнались суперниць на US Open
Вчора 21:47 1059
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:55 Баскетбол Тернопіль підписав колишнього гравця збірної України 124
15:40 Футбол Супряга: Багато працював, щоб опинитися у збірній України 526
15:25 Футбол Рекордсмен АПЛ оголосив про завершення кар'єри 459
15:10 Бокс Арум назвав дату бою Кроуфорд - Брук 574
14:55 Велоспорт Дві велосипедистки з села на Кіровоградщині потрапили до ТОП-20 чемпіонату Європи 574
14:40 Бокс Рамірес: Постол спробує завадити дістатися до звання абсолютного чемпіона 1249
14:35 Блог Із воріт у вічність. 19 років тому помер Сергій Перхун 4676
14:32 Футбол Російський клуб хоче підписати Матвієнка 1136 1
14:25 Футбол П'ять гравців і співробітник Агробізнесу заразилися коронавірусом 945
14:22 RunNews "Я біжу, щоб жити і живу, щоб бігти" - За добу він пробігає понад 262 кілометри і це національний рекорд 248
14:09 Футбол Кравченко: У мені Луческу побачив конкуренцію для бразильців 602
14:04 Бокс Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН 346
14:02 Пряма трансляція Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE 838
13:51 Бокс Вайт відсторонений від боксу майже на місяць після бою з Повєткіним 2611
13:33 Футбол Ворскла проведе два контрольні матчі з дебютантом УПЛ 1284
13:15 Баскетбол Індіана звільнила головного тренера після вильоту з плей-оф 1274
12:57 Бокс Постол: У мене непогані шанси на перемогу у бою з Раміресом 1512
12:41 Футбол Бартомеу хотів обміняти Грізманна на Фелікса 1580
12:25 Футбол Гладкий перейде до українського клубу 1052
12:09 Футбол Аталанта ще на крок наблизилась до трансферу конкурента Маліновського з Росії 2185
11:51 Бокс Ф'юрі: Поб'ю Джошуа у першому раунді 3333
11:33 Футбол Інтер хоче підписати Коларова 1619
11:15 Футбол Рибка продовжить кар'єру у чемпіонаті Латвії 1821
10:57 Футбол Болонья близька до підписання Супряги 3632
10:41 Футбол Інгулець переглядає двох новачків 2097

П'ять гравців і співробітник Агробізнесу заразилися коронавірусом

Сьогодні 14:25 945 0
Два гравці клубу знаходяться в лікарні з COVID-19
П'ять гравців і співробітник Агробізнесу заразилися коронавірусом
#Агробізнес

Джерело - Sportarena.

У клубі Першої ліги Агробізнес шість осіб заразилися коронавірусом - п'ять футболістів і один співробітник клубу.

Про це повідомляє Sportarena.

Два гравці клубу знаходяться в лікарні з COVID-19.

Чемпіонат Першої ліги стартує вже 5 вересня. У першому турі Агробізнес зустрінеться з житомирським Поліссям.

За підсумками минулого сезону Агробізнес зайняв четверте місце в таблиці Першої ліги, набравши однакову кількість очок з Інгульцем.

Раніше повідомлялося, що шість футболістів заразилися коронавірусом у Вересі

Коментарі ()