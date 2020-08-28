Два гравці клубу знаходяться в лікарні з COVID-19

Джерело - Sportarena.

У клубі Першої ліги Агробізнес шість осіб заразилися коронавірусом - п'ять футболістів і один співробітник клубу.

Про це повідомляє Sportarena.

Два гравці клубу знаходяться в лікарні з COVID-19.

Чемпіонат Першої ліги стартує вже 5 вересня. У першому турі Агробізнес зустрінеться з житомирським Поліссям.

За підсумками минулого сезону Агробізнес зайняв четверте місце в таблиці Першої ліги, набравши однакову кількість очок з Інгульцем.

Раніше повідомлялося, що шість футболістів заразилися коронавірусом у Вересі.