Кравченко: У мені Луческу побачив конкуренцію для бразильців

У донецькому Шахтарі при Мірчі Луческу бразильські футболісти були королями.

Про це заявив колишній гравець гірників Костянтин Кравченко.

"Бразильці у нас королі були, а решта всі - так, на підносі. За кожен момент Луческу трусився за них. Нам краще було язик за зубами тримати, ніж щось говорити. Щось не те скажеш - в дубль.

З Ахметовим бачився один раз. Подзвонив, попросив про зустріч. Зустрілися, я тоді не грав. Вже надивився на цю всю несправедливість: ти тренуєшся, працюєш-працюєш, дивишся на цих бразильців, які то тренуються, то не тренуються, а потім у складі. Я попросився, щоб мені дали шанс. Ахметов мене вислухав, висловив свою точку зору. Зустріч тривала близько півгодини. Мені дали шанс, я показав себе. Місяць пограв, і Луческу побачив конкуренцію для бразильців. Він все робив для того, щоб я не грав.

Всі результати Шахтаря - більше заслуга Рената Леонідовича, ніж Луческу", - сказав Кравченко.