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Кравченко: У мені Луческу побачив конкуренцію для бразильців

Сьогодні 14:09 376 0
Колишній гравець оранжево-чорних - про причини, через які він не зміг заграти в клубі
Кравченко: У мені Луческу побачив конкуренцію для бразильців
#Кравченко, #Луческу, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У донецькому Шахтарі при Мірчі Луческу бразильські футболісти були королями. 

Про це заявив колишній гравець гірників Костянтин Кравченко.

"Бразильці у нас королі були, а решта всі - так, на підносі. За кожен момент Луческу трусився за них. Нам краще було язик за зубами тримати, ніж щось говорити. Щось не те скажеш - в дубль.

З Ахметовим бачився один раз. Подзвонив, попросив про зустріч. Зустрілися, я тоді не грав. Вже надивився на цю всю несправедливість: ти тренуєшся, працюєш-працюєш, дивишся на цих бразильців, які то тренуються, то не тренуються, а потім у складі. Я попросився, щоб мені дали шанс. Ахметов мене вислухав, висловив свою точку зору. Зустріч тривала близько півгодини. Мені дали шанс, я показав себе. Місяць пограв, і Луческу побачив конкуренцію для бразильців. Він все робив для того, щоб я не грав.

Всі результати Шахтаря - більше заслуга Рената Леонідовича, ніж Луческу", - сказав Кравченко.

Нагадаємо, Костянтин Кравченко захищав кольори "Шахтаря" з 2008 по 2012 роки. За цей час зіграв 38 матчів, забив 12 голів і віддав 6 асистів.

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