Італійська преса переконана, що українець стане гравцем середняка Серії А

Нападник київського Динамо Владислав Супряга знаходиться в кроці від переходу до Болоньї.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.

Трансфер 20-річного футболіста обійдеться червоно-синім в 10 млн євро. Інші деталі можливої угоди невідомі.

Раніше повідомлялося, що біло-сині не мають наміру продавати Супрягу дешевше, ніж за 15 мільйонів євро, що не влаштовує Болонью, яка є найбільш явним претендентом на українського форварда.

Нагадаємо, Динамо внесло Супрягу, який минулий сезон провів в оренді в Дніпрі-1, в заявку на сезон.