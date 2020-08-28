Нападник Динамо Владислав Супряга задоволений отриманим дебютним викликом до національної збірної України перед матчами Ліги націй проти Швейцарії та Іспанії.

Про це заявив сам футболіст.

"Дуже багато працював, щоб опинитися тут. Дуже задоволений викликом, буквально на сьомому небі від щастя. У збірної України висока конкуренція, так що зроблю все для того, щоб закріпитися тут.

Після Суперкубка в гарному настрої поїхав до збірної", - сказав Супряга.