 Зубков пропустить тренувальний збір національної команди | Футбол | Champion.com.ua
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Зубков пропустить тренувальний збір національної команди

Вчора 23:40 631 0
Зубков не приїде у збірну Україну через травму
Зубков пропустить тренувальний збір національної команди
#Україна, #Зубков

Джерело - УАФ.

Півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков пропустить збір національної команди через травму.

Про це повідомляє пресслужба УАФ,

"Єдиний викликаний легіонер, що, як з’ясувалося, не зможе прибути до табору синьо-жовтих, — півзахисник угорського Ференцварошу Олександр Зубков.

Через ушкодження м’язів Олександр уже місяць не має ігрової практики, а тому його фізична форма далека від оптимальної", - йдеться в повідомленні.

Раніше, Шевченко назвав деталі нового контракту зі збірною України.

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