Зубков пропустить тренувальний збір національної команди

Півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков пропустить збір національної команди через травму.

Про це повідомляє пресслужба УАФ,

"Єдиний викликаний легіонер, що, як з’ясувалося, не зможе прибути до табору синьо-жовтих, — півзахисник угорського Ференцварошу Олександр Зубков.

Через ушкодження м’язів Олександр уже місяць не має ігрової практики, а тому його фізична форма далека від оптимальної", - йдеться в повідомленні.