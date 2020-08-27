Шевченко: В Лізі націй дамо молоді проявити себе

У Лізі націй збірна України буде експериментувати із складом.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Ми розглядаємо Лігу націй як дуже важливий турнір. Для багатьох гравців відкривається можливість поборотися за місце в основному складі. Після Ліги націй починається кваліфікація чемпіонату світу, тому в цьому турнірі ми зможемо експериментувати, дамо можливість молодим гравцям проявити себе.

Можливо, хтось із них допоможе нам на Євро або в кваліфікації чемпіонату світу. Тому ми створюємо конкуренцію, тому викликали таку кількість молодих гравців.

Бельгійські легіонери і Ярмоленко приїдуть в розташування команди в кінці збору. Чому? Вони не могли приїхати раніше, чемпіонати в Європі стартують в різні терміни. Вважаю, правильно залишити Ярмоленка в клубі, він отримає там ігрову практику. Ці футболісти прибудуть у другій частині збору, коли піде вже безпосередня підготовка до матчів", - розповів Шевченко.