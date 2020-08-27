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Шевченко: У мене прямий контакт із Луческу та іншими тренерами УПЛ

Сьогодні 19:16 662 0
Андрій Шевченко прокоментував співпрацю з тренерами українського чемпіонату
Шевченко: У мене прямий контакт із Луческу та іншими тренерами УПЛ
#Шевченко, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вказав на важливість контакту з тренерами УПЛ.

Про це розповів сам український спеціаліст.

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"Як тренер я бажаю йому удачі. Я поважаю його як тренера. У мене з ним прямий контакт. Ми розмовляємо, спілкуємося. Для мене дуже важливо мати контакт з кожним тренером клубів в чемпіонаті України, щоб було краще розуміння форми гравців, стану, прогресують вони чи ні, які є якості.

Я спілкуюся з усіма тренерами в українській лізі", - сказав Шевченко.

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