Лужний: Димінський відмовив Коломойському у продажу Карпат

Ігор Коломойський хотів викупити Карпати у Петра Димінського, однак отримав відмову.

Про це розповів екстренер Динамо Олег Лужний.

"Мої хороші знайомі зі Львова, серйозні люди зі серйозними грошима, фанати футболу, які, як і всі нормальні львів'яни, переживають за Карпати, реально готові були хоч завтра викупити половину акцій. Ігор Валерійович Коломойський теж хотів їх викупити, однак Петро Димінський відмовив йому.

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Вони добре знають Димінського, телефонували йому. Петро Петрович сказав: під'їде юрист і поговорить з вами. Хотіли зустрітися з Димінським у будь-якій країні світу (де він зараз є?). У підсумку це все закінчилося нічим, тож ці люди зрозуміли, що з тої забави нічого не буде", - розповів Лужний.