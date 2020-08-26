 Маркевич: Я попросив би Димінського залишити нарешті Карпати | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо розібралося із Шахтарем у Суперкубку України
25.08.2020 22:54 3022
Визначилися потенційні суперники Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:13 774
Колос у вересні відкриє новий стадіон
Вчора 21:48 1043
Грачов: Соромно за таку перемогу Динамо
Вчора 18:34 3572 10
Срна: У матчі за Суперкубок було два чистих пенальті
Вчора 17:48 2654 4
Альварес дізнався імена двох потенційних суперників
Вчора 17:31 2985
Тайсон - у збірній сезону Ліги Європи
Вчора 17:13 1748
Воробей: Перемога Динамо - це випадковість
Вчора 16:13 2556 3
Матч Шахтаря в Лізі чемпіонів потрапив у добірку найцікавіших в сезоні
Вчора 15:10 719
Шевченко з 19 гравцями збірної України відправився на збір до Харкова
Вчора 13:15 1218
Блоги
Буяльський забив перший гол у новому сезоні УПЛ
Буяльський забив перший гол у новому сезоні УПЛ Valeriy Ruchka
21.08.2020 18:14 909
Київ - це ми! Емоційний відео ролик від Динамо з презентацією нової форми
Київ - це ми! Емоційний відео ролик від Динамо з презентацією нової форми Valeriy Ruchka
21.08.2020 15:27 800
Про нові світові рекорди, дискваліфікацію на чемпіонаті України та анонси забігів - Пейсмейкери
Про нові світові рекорди, дискваліфікацію на чемпіонаті України та анонси забігів - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
21.08.2020 10:08 813
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця Андрій Твердохліб
19.08.2020 15:03 3870
Forbes назвав найдорожчі спортивні команди: европейські футбольні гранди далеко позаду
Forbes назвав найдорожчі спортивні команди: европейські футбольні гранди далеко позаду Андрій Твердохліб
19.08.2020 12:24 1470
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
26 Серпня 2020
23:53 Футбол Лужний: Димінський відмовив Коломойському у продажу Карпат 419
23:39 Футбол Ребров вивів Ференцварош у третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів 428
23:29 Футбол Маркевич: Я попросив би Димінського залишити нарешті Карпати 504
23:13 Футбол Визначилися потенційні суперники Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів 774
22:54 Футбол Динамо Брест із Мілевським обіграло Сараєво у кваліфікації Ліги чемпіонів 717
22:42 Теніс Калініна зіграє на US Open 592
22:30 Футбол Суркіс: Гармаш буде грати в іншому клубі 1247
22:15 Баскетбол Київ-Баскет підписав гравця збірної України 713
21:59 Хокей У Білорусі можуть забрати чемпіонат світу з хокею 2239
21:48 Футбол Колос у вересні відкриє новий стадіон 1043
21:32 Теніс Ястремська влаштувала перепалку з своїм тренером 1458
21:17 Футбол Суркіс: Луческу знайшов місце на полі для Родрігеса 1613
20:58 Бокс Кличко пише нову книгу 1577
20:45 Футбол Лужний: Смалійчук – психічно неврівноважена людина 1345
20:29 Футбол Шевченко: У Лізі націй награватимемо склад на Євро 1401
20:11 Футбол Чілвел став гравцем Челсі 1460
19:50 Футбол Кривбас розібрався з Черкащиною у Кубку України 1640
19:33 Футбол Павелко хоче провести жовтневі матчі збірної України з глядачами 1447
19:17 Теніс Молчанов вийшов до чвертьфіналу турніру ATP у Празі 1588
19:00 Футбол Президент Барселони вимагає особистої зустрічі з Мессі 1979
18:49 Футбол Срна: Ахметов дуже задоволений грою Шахтаря 2084 2
18:34 Футбол Грачов: Соромно за таку перемогу Динамо 3572 10
18:15 Футбол Мессі запросив у ФІФА свій трансферний сертифікат 2416
17:59 Футбол Русин близький до переходу у Зорю 2735
17:48 Футбол Срна: У матчі за Суперкубок було два чистих пенальті 2654 4

Маркевич: Я попросив би Димінського залишити нарешті Карпати

Вчора 23:29 504 0
Мирон Маркевич прокоментував ситуацію з Карпатами
Маркевич: Я попросив би Димінського залишити нарешті Карпати
#Карпати, #Димінський, #Маркевич

Джерело - ffl.org.ua.

Експрезиденту Карпат Петру Димінському потрібно відпусти клуб.

Про це розповів екстренер збірної України Мирон Маркевич.

"Я уболівальник зі стажем, не пропускав жодної гри "карпатівців". Таких уболівальників на поєдинках Карпат було по 50-60 тисяч. Я жив Карпатами, а пізніше трішки пограв у цій команді і тренував її впродовж 7-ми років. Дивлюся, що робиться, і душа болить. Те, що зараз придумали, дійшло до цілковитого маразму. З того вже сміється вся футбольна Україна. Дуже дивно, що так усе сталося.

Актуально: Лужний: Смалійчук – психічно неврівноважена людина

Прекрасно розумію, що Петро Петрович Димінський далі керує цим процесом. Я попросив би його залишити нарешті Карпати, не мучити їх. Нехай ними займуться серйозні люди, які хочуть зробити у Львові футбол.

Олег Смалійчук виконує вказівки. Це всі розуміють. Іще раз повторюю: не робіть цирк із львівського футболу! Я маю на увазі Карпати (Львів). Це історія, значна аудиторія, яка любить, любила і любитиме Карпати. Справжні Карпати, а не в підворітні намалювали емблему й хочуть нам то втулити", - розповів Маркевич.

Коментарі ()