Маркевич: Я попросив би Димінського залишити нарешті Карпати

Експрезиденту Карпат Петру Димінському потрібно відпусти клуб.

Про це розповів екстренер збірної України Мирон Маркевич.

"Я уболівальник зі стажем, не пропускав жодної гри "карпатівців". Таких уболівальників на поєдинках Карпат було по 50-60 тисяч. Я жив Карпатами, а пізніше трішки пограв у цій команді і тренував її впродовж 7-ми років. Дивлюся, що робиться, і душа болить. Те, що зараз придумали, дійшло до цілковитого маразму. З того вже сміється вся футбольна Україна. Дуже дивно, що так усе сталося.

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Прекрасно розумію, що Петро Петрович Димінський далі керує цим процесом. Я попросив би його залишити нарешті Карпати, не мучити їх. Нехай ними займуться серйозні люди, які хочуть зробити у Львові футбол.

Олег Смалійчук виконує вказівки. Це всі розуміють. Іще раз повторюю: не робіть цирк із львівського футболу! Я маю на увазі Карпати (Львів). Це історія, значна аудиторія, яка любить, любила і любитиме Карпати. Справжні Карпати, а не в підворітні намалювали емблему й хочуть нам то втулити", - розповів Маркевич.