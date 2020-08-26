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Павелко хоче провести жовтневі матчі збірної України з глядачами

Сьогодні 19:33 438 0
Андрій Павелко прокоментував ситуацію з допуском уболівальників на трибуни
Павелко хоче провести жовтневі матчі збірної України з глядачами
#УАФ, #Павелко

Джерело - footballua.tv.

Українська асоціація футболу працює, щоб жовтневі матчі збірної України у Лізі націй відбулися із глядачами.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Ми працюємо разом з Міністерством охорони здоров'я, щоб вболівальники повернулися на ігри. Зараз ми бачимо спалах коронавірусу, це має негативний вплив. Але ми працюємо над тим, щоб глядачі повернулися, щойно ситуація надасть можливість.

Ми дуже хочемо, щоб жовтневі матчі Ліги націй з Німеччиною та Іспанією ми зіграли на цьому прекрасному стадіоні з глядачами, скільки буде можливо на той момент - 20, 30 або 50 відсотків. УЄФА вже прийняв рішення, що на Суперкубку УЄФА в Будапешті дозволять заповнити стадіон на 30%. Після цього приймуть рішення щодо наступних матчів Ліги націй", - розповів Павелко.

Нагадаємо, Павелко поборов коронавірус.

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