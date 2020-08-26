ВПК-Агро буде грати у Першій лізі на Дніпро-Арені

Джерело - ПФЛ.
Домашньою ареною ВПК-Агро в Першій лізі буде Дніпро-Арена.
Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.
Клуб з Шевченківки Дніпропетровської області буде ділити стадіон з представником Favbet Ліги Дніпром-1.
ВПК-Агро виграв групу Б минулого розіграшу другої ліги і безпосередньо підвищився в класі.
З клубом в Першу лігу вийшли Верес, Полісся, Альянс, Кристал і тернопільська Нива.
Перший матч нового сезону ВПК-Агро проведе на виїзді проти Альянсу. Базова дата першого туру - 5 вересня.
Раніше, Інгулець прийняв звільнених директорів ПФЛ.