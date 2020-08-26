 ВПК-Агро буде грати у Першій лізі на Дніпро-Арені | Футбол | Champion.com.ua
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ВПК-Агро буде грати у Першій лізі на Дніпро-Арені

Сьогодні 15:55 247 0
Клуб ділитиме стадіон з Дніпром-1
ВПК-Агро буде грати у Першій лізі на Дніпро-Арені
#ВПК-Агро, #Дніпро-Арена

Джерело - ПФЛ.

Домашньою ареною ВПК-Агро в Першій лізі буде Дніпро-Арена.

Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.

Клуб з Шевченківки Дніпропетровської області буде ділити стадіон з представником Favbet Ліги Дніпром-1.

ВПК-Агро виграв групу Б минулого розіграшу другої ліги і безпосередньо підвищився в класі.

З клубом в Першу лігу вийшли Верес, Полісся, Альянс, Кристал і тернопільська Нива.

Перший матч нового сезону ВПК-Агро проведе на виїзді проти Альянсу. Базова дата першого туру - 5 вересня.

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