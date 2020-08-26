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Зоря планує підписати новачків під матчі Ліги Європи

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Оганов розповів про трансферну роботу клубу
Зоря планує підписати новачків під матчі Ліги Європи
#Оганов, #Зоря

Джерело - ТК Футбол.

За час тривалої паузи на матчі збірних Зоря готова підсилити склад новими гравцями.

Про це заявив генеральний директор клубу Станіслав Оганов.

"Сподіваюся, за три тижні знайдемо гравців на ті позиції, які нам потрібно посилити. Селекція йде, не зупиняється. Хочеться посилитися гравцями, які допоможуть і в чемпіонаті України, і в Лізі Європи", - сказав Оганов.

Влітку Зоря підписала Єгора Назарину, Дениса Янакова, Дениса Фаворова, Максима Гречкина і Жуніньо.

Нагадаємо, Зоря та Дніпро-1 цікавляться Русином.

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