Зоря планує підписати новачків під матчі Ліги Європи

За час тривалої паузи на матчі збірних Зоря готова підсилити склад новими гравцями.

Про це заявив генеральний директор клубу Станіслав Оганов.

"Сподіваюся, за три тижні знайдемо гравців на ті позиції, які нам потрібно посилити. Селекція йде, не зупиняється. Хочеться посилитися гравцями, які допоможуть і в чемпіонаті України, і в Лізі Європи", - сказав Оганов.