 Визначено найкращого гравця матчу Шахтар - Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Визначено найкращого гравця матчу Шахтар - Динамо

Сьогодні 12:25 483 0
Капітан киян провів солідний матч
Визначено найкращого гравця матчу Шахтар - Динамо
#Сидорчук, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Півзахисник киян Сергій Сидорчук став найкориснішим гравцем матчу Шахтар - Динамо (1:3).

Про це повідомляє InStat.

У поєдинку за Суперкубок капітан біло-синіх відзначився гольовим пасом. Рейтинг ефективності його гри склав 328 балів.

За 90 хвилин хавбек збірної України виконав 48 ТТД з браком 23%, виграв сім єдиноборств з 14-ти, дев'ять разів вступив у відбір, зробив сім перехоплень і два підбирання. У трійку найкращих футболістів матчу по InStat Index також увійшли Тете (305 балів) і Сергій Кривцов (298 балів).

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