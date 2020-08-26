Визначено найкращого гравця матчу Шахтар - Динамо

Капітан киян провів солідний матч

Півзахисник киян Сергій Сидорчук став найкориснішим гравцем матчу Шахтар - Динамо (1:3).

Про це повідомляє InStat.

У поєдинку за Суперкубок капітан біло-синіх відзначився гольовим пасом. Рейтинг ефективності його гри склав 328 балів.

За 90 хвилин хавбек збірної України виконав 48 ТТД з браком 23%, виграв сім єдиноборств з 14-ти, дев'ять разів вступив у відбір, зробив сім перехоплень і два підбирання. У трійку найкращих футболістів матчу по InStat Index також увійшли Тете (305 балів) і Сергій Кривцов (298 балів).