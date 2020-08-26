Сабо: Найголовніше для Луческу - дисципліна на високому рівні

Колишній головний тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо у матчі за Суперкубок України очікував іншої гри від київської команди.

Про це заявив сам фахівець.

"Гра сподобалася, тому що це Суперкубок. Я очікував трохи іншої гри від динамівців. Так грають проти Шахтаря всі команди України. Всі!

Сьогодні грали так два тайми на одній половині. Що таке футбол? Ти можеш тримати м'яч, контролювати, оборонятися, забити на контратаці і виграти, що і сталося.

Я вітаю Динамо, тому що вони сьогодні дуже добре відпрацювали. Найголовніше для Луческу - дисципліна на високому рівні. Особливо мені сподобалися Родрігес і Шапаренко, які здорово відпрацювали", - зазначив Сабо.