Президент Барселони готовий піти у відставку, щоб Мессі залишився в клубі

Бартомеу зробить все, щоб зберегти лідера

Президент Барселони Хосеп Марія Бартомеу готовий піти у відставку, якщо Ліонель Мессі передумає йти з клубу.

Про це повідомляє BBC.

Відзначимо, що Мессі повідомив керівництво клубу про своє бажання розірвати контракт з Барселоною в односторонньому порядку. Така опція є в контракті Мессі. Однак "Барселона" не готова відпускати гравця менше, ніж за 700 мільйонів євро, які прописані в якості відступних. Клуб готовий судитися з гравцем.

У минулому сезоні Ліонель Мессі зіграв 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив 31 м'яч і зробив 26 гольових передач.