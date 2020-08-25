Тренер Кривбаса: З Гірника перейшов президент, тренери та футболісти

Головний тренер Кривбасу Геннадій Приходько назвав деталі об'єднання з криворізьким Гірником.

Про це розповів сам український спеціаліст.

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"Відродження Кривбасу стало можливим завдяки об’єднанню з Гірником, що останніми роками представляв Кривий Ріг у другій лізі. Адже саме з Гірника перейшли президент ФК, тренерський штаб, футболісти.

До речі, гратиме Кривбас на стадіоні, де раніше приймав суперників Гірник. Більше того, навіть кольори ігрової форми не довелося змінювати, вони у Кривбасу й Гірника виявилися однаковими — червоно-білими...", - розповів Приходько.